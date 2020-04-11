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Kübalı doktorlar Afrika ülkesinde uzman yetiştirecek
Kübalı doktorların öncelikle koronavirüsle mücadele kapsamında Afrika ülkesi Angola'da uzman yetiştireceği bildirildi.
Angola Sağlık Bakanı Silvia Lutucuta, Kübalı doktorların uzman ve aile hekimliği için bin 500 kişiye eğitim vereceğini açıkladı.
Eğitimi verecek olan doktorların daha önce Angola’nın başkenti Luanda’ya koronavirüs salgınıyla mücadele için gelen uzmanlar olduğu öğrenildi.
Kübalı doktorlar bir süredir Angola’da dış kaynaklı pozitif hastaların yayılmaması için mücadele veriyor.
Angola’da şimdiye kadar 2 kişi yaşamını yitirirken 19 pozitif vaka tespit edildi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan kişilerin tamamının ülke dışından virüsü kaptıkları belirlendi.
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