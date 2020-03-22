Kübalı doktorlar İtalya’da! “Süper kahraman değil devrimci doktorlarız”

Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri İtalya’nın yardım çağrısına cevap vermezken Küba ve Rusya imkanları dahilinde İtalya’ya yardım elini uzattı. Rusya sekiz tabur sağlık çalışanı göndereceğini açıklarken Küba da 52 doktoru İtalya’ya gönderdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında dün yapılan telefon görüşmesinin ardından Rusya salgından en çok etkilenen bölgelere 8 tabur askeri sağlık çalışanı, tıbbi malzemeler ve dezenfeksiyon araçları gönderme kararı aldı.

Küba da yaptığı açıklamada 52 kişilik doktor ve hemşire ekibinin İtalya’ya yola çıktığını duyurdu. Komünist Küba’nın tarihinde ilk kez İtalya’ya sağlık alanında yardım gönderdiği bildiriliyor.

Kübalı doktor: Korkuyoruz ama devrimci bir görev var

Yoğun bakım uzmanı 68 yaşındaki Leonardo Fernandez, ekip olarak korktuklarını belirterek “Ama yapmamız gereken devrimci bir görev var. Korkumuzu bir kenara bırakıyoruz. Korkmadığını ancak süper kahramanlar söyleyebilir. Biz süper kahramanlar değil, devrimci doktorlarız” diye konuştu.

64 yaşındaki doktor Graciliano Díaz da, “Dayanışma ilkesine dayalı, onurlu bir görevi yerine getireceğiz” dedi.