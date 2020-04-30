Kübalı doktorların yardımları zoruna gitti!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüse karşı savaşmak için Küba’dan gelen 200 kişilik sağlık ekibini kabul eden Güney Afrika’yı eleştirdi.

AFP haber ajansının haberine göre, Pompeo Küba’yı salgından faydalanmakla suçlayarak “Brezilya, Ekvador ve Bolivya’yı Küba rejiminin bu suistimallerine göz yummadıkları için alkışlıyoruz. Güney Afrika ve Katar gibi ülkelerden de aynı şeyi yapmalarını bekliyoruz” dedi.

Küba sağlık görevlileri ekibi Pazar gecesi Güney Afrika’ya geldi. Kafilede aile hekimleri, epidemiyologlar, biyoteknoloji uzmanları ve sağlık teknolojisi mühendisleri de bulunuyor.

Küba Başkanı Miguel Diaz-Canel ise Pompeo’nun açıklamalarına “ABD, Küba’nın uluslararası tıbbi işbirliğine saldırarak kasten yalan söylüyor” şeklinde yanıt verdi.