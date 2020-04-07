58 yaşındaki Kübalı mimar koronavirüsü yendi

Mimar Nancy Benítez koronavirüsü yendi ve iyileşmesine yardımcı olan herkese teşekkür ederek Trinidad kasabasına geri döndü.

Sancti Spiritus eyaletinden Santa Clara’daki Manuel Piti Fajardo hastanesinden taburcu edilen Nancy Benitez’in virüsü ABD’li bir turist grubunda kaptığı düşünülüyor.

Hastaneden ayrılan 58 yaşındaki mimar şu anda toplum tıbbı bakımı altında.

Trinidad şehrinin merkezinde ABD’den gelen bir turist kafilesinde virüsü kaptığı sanılan Benitez, “Asla el sıkışmadık, selamlaşma olmadı ama biri öksürdü ve hapşırdı” dedi.

14 Mart’ta yaşanan olayda yer alan grupta testi pozitif çıkan tek kişi mimar Benitez.