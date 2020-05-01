GündemLatin AmerikaManşetSon Dakika
Kübalılar 1 Mayıs’ı evde kutladı
1 Mayıs İşçi Bayramı denilince ilk akla gelen ülkelerden Küba'da da bu yıla koronavirüs salgını damga vurdu.
Kübalılar 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yerel saatle 08:00’den itibaren ev veya iş yerlerinde Küba Ulusal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya başladı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında “Gösterdikleri fedakarlık, özveri ve bağlılıkla hayatın sürmesini sağlayan tüm işçileri alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu yıl, koronavirüs salgını Kübalıları da ülkenin meydanlarında ve sokaklarında her zamanki büyük geçitler olmadan 1 Mayıs’ı kutlamaya zorladı.
Küba’da 1959’dan beri ilk kez 1 Mayıs’ta büyük geçitler ve törenler yapılmadı.
Adada birçok ev ve iş yeri Küba bayrakları, Fidel Castro ve Che Guevara posterleriyle süslendi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Kübalılar 1 Mayıs’ı evde kutladı
- Atina’da sosyal mesafeli 1 Mayıs
- Seyircisiz tenis turnuvası başlıyor
- Fransa’da son durum: İşte kısıtlamaların kaldırılacağı bölgeler
- İran’da düşüş sürüyor
- 1 Haziran’da kupa maçlarını başlatıyorlar
- Parklar ve müzeler yeniden açıldı
- Covid-19 Türkiye’de ve dünyada futbol ekonomisini nasıl etkiler?
- “Erdoğan bizimle hayırda yarışmaktan bile korkuyor”
- Mart’tan beri en düşük vaka sayısı: Ölüm yok