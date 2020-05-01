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Kübalılar 1 Mayıs’ı evde kutladı

1 Mayıs İşçi Bayramı denilince ilk akla gelen ülkelerden Küba'da da bu yıla koronavirüs salgını damga vurdu.

NationalTurk 01/05/2020
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Kübalılar 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yerel saatle 08:00’den itibaren ev veya iş yerlerinde Küba Ulusal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya başladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında “Gösterdikleri fedakarlık, özveri ve bağlılıkla hayatın sürmesini sağlayan tüm işçileri alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl, koronavirüs salgını Kübalıları da ülkenin meydanlarında ve sokaklarında her zamanki büyük geçitler olmadan 1 Mayıs’ı kutlamaya zorladı.

Küba’da 1959’dan beri ilk kez 1 Mayıs’ta büyük geçitler ve törenler yapılmadı.

Adada birçok ev ve iş yeri Küba bayrakları, Fidel Castro ve Che Guevara posterleriyle süslendi.

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