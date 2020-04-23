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Kulüplere 70 milyon euro yardım!

UEFA'nın kritik toplantısından kulüplere bir miktar maddi yardım çıktı.

NationalTurk 23/04/2020
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Koronavirüs salgını nedeniyle tamamen duran futbolda günün önemli gelişmesi UEFA toplantısı oldu.

Başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapılan toplantıda 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alındı.

UEFA, 55 üye ülkenin 676 kulübüne toplam 70 milyon Euro’luk yardım yapılacağını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan.

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