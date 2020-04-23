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Kulüplere 70 milyon euro yardım!
UEFA'nın kritik toplantısından kulüplere bir miktar maddi yardım çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle tamamen duran futbolda günün önemli gelişmesi UEFA toplantısı oldu.
Başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapılan toplantıda 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alındı.
UEFA, 55 üye ülkenin 676 kulübüne toplam 70 milyon Euro’luk yardım yapılacağını açıkladı.
Ayrıntılar birazdan.
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