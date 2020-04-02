EkonomiGündemManşetSon Dakika

Kuran kursu öğreticilerinin ek ders ücreti aksatılmayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız" dedi.

NationalTurk 02/04/2020
0 110

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, “Kur’an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı