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Kuran kursu öğreticilerinin ek ders ücreti aksatılmayacak!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.
Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, “Kur’an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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