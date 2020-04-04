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Kutsal simgeyle başkenti dolaşarak koronavirüse savaş açtı!

Rusya'da Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, kutsal bir simgeyle Moskova'yı dolaşarak ülkenin Kovid-19'dan korunması için dualar yaptı.

NationalTurk 04/04/2020
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Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, coronavirüs (COVID-19) salgınının sona ermesi için Meryem Ana’nın kutsal simgesiyle şehri dolaşarak dua etti.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde Patrik Kirill Meryem Ana simgesi ile siyah arabalarla yaklaşık 110 kilometre kat etti.

Patrik Kirill, koronavirüs salgınının sona ermesi için duaları kullanacağını söyledi ve Ruslar’dan yetkililerin bulaşmayı engellemek için getirdiği kısıtlamalara uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Rusya’da koronavirüs salgınının merkez üssü olan Moskova, Pazartesi’den beri karantina altında.

Rusya bugüne kadar 4 bin 149 koronavirüs vakası ve 34 ölüm bildirdi.

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