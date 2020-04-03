La Casa De Papel 4. sezonu yayında: Yine bir İtalyan şarkısı gündeme oturacak

La Casa De Papel dizisinin merakla beklenen yeni sezonu bugün yayınlandı. Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi olan dizinin 4. sezonu sabırsızlıkla bekleniyordu.

Kadrosunda Alvaro Morte, Ursula Corbero, Pedro Alonso, Alba Flores ve Miguel Herran gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel’in 4. sezonu 3 Nisan cuma günü Türkiye saati ile sabah 10.00’da Netflix’te yayınlanmaya başladı.

La Casa De Papel 4. Sezon Bölümleri şu isimlerle yayınlandı;

1. Bölüm: Oyun bitti!

2. Bölüm: Berlin’in düğünü

3. Bölüm: Anatomi dersi

4. Bölüm: Paso Doble

5. Bölüm: 5 dakika önce

6. Bölüm: Teknik nakavt!

7. Bölüm: Çadırı vurmak

8. Böüm: Paris planı

Yine bir İtalyan şarkısı gündeme oturacak

La Casa De Papel dizisi ilk iki sezonunda İtalyanların ünlü şarkısı Ciao Bella ile de büyük ses getirmişti. Dizinin bugün yayınlanan 4. sezonunda ise yine meşhur bir İtalyan şarkısı gündeme oturdu.

Umberto Tozzi’nin ünlü Ti Amo (Seni Seviyorum) adlı parçası diziye damga vurdu. Berlin karakterinin seslendirdiği şarkı, koronavirüs salgınında en kötü günleri yaşayan iki ülke İtalya ve İspanya arasında da sıcak bir atmosfer yarattı.

Ti Amo’nun da tıpkı Ciao Bella gibi yakın zamanda dünyada büyük ilgi görmesi bekleniyor.