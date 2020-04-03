La Liga başlarsa yapılacaklar belli

Ajansspor’dan Hüseyin Özkök, La Liga’da beklenen gelişmeleri kaleme aldığı haberde derledi;
Protokole göre, maçların başlamasına karar verilmesi durumunda antrenmanların en az 15 gün önce ve minimum kişi ile başlaması ön görülüyor.
Oyuncuların tek başına antrenmanlara başlayarak daha sonra küçük gruplar halinde çalışmalarına izin verilmesi planlanan protokolde oyuncuların antrenman sahasına çıkana kadar eldiven ve maske takması da düşünülüyor.
Protokole göre antrenmanlara başlamadan önce oyuncuların aileleri dahil takımla ilgili olan herkesin iki ayrı testten geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Antrenman tesislerinde ise futbolcular yüksek korumalı, kulüp çalışanları ise orta korumalı olarak ikiye ayrılacak. Mutfakta ve çamaşırhanede yalnızca tek ve aynı kişinin çalışmasının düşünüldüğü protokolde fitnes salonunda yalnızca sakat oyuncuların en fazla iki kişi olarak çalışması isteniyor.
19 sayfadan oluşan protokolün daha bir çok ayrıntıyı içerdiği radyonun haberinde yer aldı.
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