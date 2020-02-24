“Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan yiyin, bir de kelle paça”

Prof. Dr. Canan Karatay, Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bu salgından korunmanın birçok yolu olduğunu belirten Karatay, bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine dikkati çekti.

Canan Karatay, şunları kaydetti:

“Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz. Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız. Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var” ifadelerini kullandı.

‘Doğa zaten size yol gösteriyor’

Doğanın sunduğu nimetlerin önemine dikkat çeken Karatay, “İkincisi vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor. Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor” şeklinde konuştu.