Lapland’ı ziyaret etmek için 5 neden: İşte muhteşem aktiviteler

Eylül ve Nisan ayları arasında binlerce insan, Finlandiya’nın en büyük bölgesi Lapland’ı ziyaret ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen gezginler genelde Kuzey Işıklarını görmek için geliyor olsa da Lapland’da deneyimlemeniz gereken daha birçok muhteşemlik var.

Finlandiya’nın kuzeyindeki Lapland bölgesi teknik olarak Norveç, İsveç ve hatta Rusya’nın bazı kısımlarını da kapsamasına rağmen genellikle Finlandiya ile özdeşleşmiş bir bölge. Dünyanın dört bir yanından gelen gezginler Lapland’da neyi arıyor? Büyük bir çoğunluğu kuzey ışıklarını. Aurora Borealis olarak da adlandırılan, gökyüzündeki bu göz kamaştırıcı, parlak renkli görüntü, güneşten dünya atmosferine giren elektrik yüklü parçacıkların bir sonucu. Birçok gezgin kuzey ışıklarını yakalamaya çalışıyor. Ancak ışıkları tam görkemiyle görmek için, gökyüzünün son derece karanlık olması gerekir. Kuzey ışıkları çok kısa sürede görünüp kaybolduğundan neredeyse bütün gece tetikte olmak çok önemli. Ancak doğa ana öngörülemez olduğu için, birkaç günden fazla ziyaret ediyor olsanız bile kuzey ışıklarını görmenizin garantisi yok.

Lapland’da Kuzey Işıkları’nı yakalayamasanız bile bu olağanüstü coğrafyada sizi birçok alternatif aktivite bekliyor.

Lapland aktiviteleri: HaliPuu’da bir ağaca sarılın ve evlat edinin

Fince “Sarılma ağacı” anlamına gelen HaliPuu, dünyanın her yerinden yorgun, stresli insanlar için bir şifa tesisi olarak hizmet ediyor. İşletmeci Raekallio-Wunderink, “Birçok araştırma ağaçların etrafında olmanın sağlığa yararı var. Ağaçlara yakın olmak azaltılmış ağrı ve stres, daha düşük kan basıncı ve gelişmiş bağışıklık sistemi” ifadeleriyle aktiviteyi açıklıyor. İster bir ağacı kucaklayın, ister hamakta dinlenin. Ormandaki tesiste istediğiniz ağacı evlat da edinebiliyorsunuz. Kamp ateşinin etrafında moka kapları ve titizlikle hazırlanan el yapımı tatlılarla huzurlu anlar yaşayın.

Lapland aktiviteleri: Aurora Köyü’nde lüks bir igloda uyuyun

Ivalo’da havaalanına ulaşımı kolay bir bölgede yer alan aile işletmesi Aurora Village’da 28 cam kabin bulunuyor. İgloların tavanlarındaki cam paneller ısıtma sistemiyle kar, don ve buzlu koşullara karşı dayanıklı. Rahat bir yatak, ısıtma sistemi, wifi ve banyosuyla basit ama muhteşem bir deneyim yaşatan bu iglolarda gökyüzünü seyrederek uykuya dalabilirsiniz. Bu aile işletmesinde ren geyiği besleme, kar motosikleti gibi aktiviteler de sizleri bekliyor olacak.

Fin mutfağını Design House IDOLI’de keşfedin

Inari’de yer alan Design House IDOLI, Helsinki merkezli ortaklar Pekka ve Hanneli Sillfors’un yaratıcı vizyonu. Tamamen eşsiz organizasyonda Lapland mutfağını keşfedin. Ren geyiği eti ile yapılan yemekler, bademli patatesler İtalyan şaraplarıyla eşleştiriliyor.

Levi Foxfires’deki otantik Fin hamamında rahatlayın

Gezdiğiniz her yerde hamam veya sauna bulabilirsiniz, ancak Finlandiya’nın onların doğum yeri olduğunu biliyor muydunuz? Finlandiya’nın hemen her köşesinde Fin hamamı bulabilirsiniz. Ancak bunların birçoğu paylaşımlı ve elektrikle çalışan “modern” işletmeler. Lapland’ın sakin, sessiz ve soğuk çevresine aşık olduktan sonra Londra’yı bırakıp Levi Foxfires’ı açan karı koca Paul Swallow ve Agnieszka Olek’in işlettiği bu hamam geleneksel odun ateşiyle ısıtılıyor. Levi Foxfires, açık hava varil küveti, gerçek Fin hamamı, açık ateşte pişirilmiş kabarık çörekler ile ziyaretçilere yerel gelenekleri birebir sunuyor.

Levi Huskypark’ta huskylerle yolculuk

Huskyler tarafından yönetilen bir kızakta yolculuk yapmak Lapland’ın en çok tercih edilen aktivitelerinden biri. Ancak son birkaç yıldaki yükselen popülaritesi nedeniyle, bazı Husky çiftlikleri köpeklerine uygun muamele etmedikleri gerekçesiyle eleştirilerin odağı. Bu nedenle hayvanlarına etik muamele gösteren tesisler son yıllarda daha çok destekleniyor. Bu konuda Lapland’ın en saygın çiftliklerinden biri Levi Huskypark. Reijo Jääskeläinen tarafından kurulan tesiste rehberli gezilerle birlikte husky macerasına katılabilirsiniz. Çiftlikteki etkinliklerde rezervasyon şart.