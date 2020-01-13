Lapland rekor kar yağışı ile muhteşem görüntüler sunuyor

Finlandiya’nın en önemli kış turizm merkezi Lapland bu yıl rekor kar yağışı ile turistlerin ve turizm işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

Ülkenin kuzeyde normalden daha fazla kar bulunurken, orta ve güney bölgelerdeki kar yağışı oranı ise ortalamaların altında.

Lapland’ı ziyaret eden turistler bölgeyi örten rekor miktarda kar yağışı ile rüya gibi bir kış tatili yaşıyor. Lapland’ın birçok yerinde kar kalınlığı bir metreye yaklaşmış durumda. Son ölçümlere göre Sodankylä’da 89 cm, Kittilä’da 88 cm kar kalınlığı kaydedildi. Bu değerler normalin yaklaşık 30 cm üzerinde.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nden Meteorolog Anniina Valtonen “Yılın bu zamanı için bir rekor. Tipik olarak Ocak ayında Lapland’da 80 cm’nin üzerinde kar örtüsü yok. Bu kar yağışı her otuz yılda bir gerçekleşiyor” diye konuştu.

Rekor düzeydeki kar kalınlığının en önemli sebebi olarak sonbaharda yağışların erken başlamasını göstere Valtonen “Kar yağışı Ekim ayında başladı ve hiç erimedi. Her yıl ilk kar yağışı genellikle Ekim ayında gelir ancak genellikle hemen erir. Sürekli kar yağışı genellikle Kasım veya Aralık aylarına kadar gelmez” ifadelerini kullandı.

Kar yağışının devam ettiği Lapland’da turistler bu yıl daha keyifli anlar yaşıyor.