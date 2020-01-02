Libya tezkeresine İYİ Parti de hayır diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk askerinin Libya’da görev yapmasına ilişkin tezkere için oy birliğiyle ‘hayır’ deme kararı aldıklarını açıkladı.

Partisinin genel merkez binasında açıklamalarda bulunan Akşener, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretini de hatırlatarak şunları söyledi:

“Çavuşoğlu’na ‘Çerçevesi nedir, bu ucu açık bir tezkere midir?’ diye sorduk. ‘Evet, ucu açıktır’ dedi. Bu tezkereyi (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın canı istediği gibi tavır ve davranış içine girebileceği bir tezkere olarak yorumladık. Allah bu milleti korusun.”