Binlerce yıllık tarihiyle muhteşem metropol: Lima’da gezilecek yerler

Büyük okyanustan tepelere sonsuz bir şekilde uzanan görüntüsüyle Peru’nun başkenti Lima sayısız gezilecek yerleri ve binlerce yıllık tarihiyle Güney Amerika’nın en önemli metropollerinden biri.

Peru nüfusunun neredeyse üçte birine ev sahipliği yapan Lima, büyüleyici ve renkli cazibe merkezleriyle gezginlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri. Bu capcanlı şehri keşfe çıkarak olağanüstü tarihi yapılarına, müzelerine, sömürge mimarisine hayran kalın! Güney Amerika’nın en iyileri arasında gösterilen restoranlarında yemek yiyerek, geniş yeşil parklarda dolaşarak ve Lima’nın canlı okyanus kenarındaki banliyölerinde dinlenerek yerlilere katılın ve Lima’ya neden “Kentlerin Kralı” dendiğini gözlerinizle görün.

İşte Lima’nın gezilecek en güzel yerleri

Plaza de Armas

Plaza Mayor olarak da adlandırılan Lima’nın kalbi niteliğindeki bu geniş meydan şehrin tarihi merkezi konumunda. Lima gezisi için en mantıklı başlangıç ​​noktası olan meydanı çevreleyen binaların çoğu 1746 depreminden sonra inşa edildi. Deprem öncesinden kalan tek yapı 1651 yılında inşa edilen merkezdeki bronz çeşme. Depremden sonra yeniden inşa edilen binaların olduğu bölge bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Jose San Martín’in 28 Temmuz 1821’de Peru’nun Bağımsızlığını ilan ettiği yere inşa edilen cumhurbaşkanının resmi konutu Palacio del Gobierno da meydanı çevreleyen en önemli yapılardan. Hafta içi öğle saatlerinde Palacio del Gobierno’da askerlerin nöbet değişimini izleyebilirsiniz.

Plaza de Armas’tan Plaza San Martin’e uzanan ve araç trafiğine kapalı olan Jiron de la Union, restoran ve dükkanlarıyla şehrin en canlı noktalarından. Burada, 1700’lerin sonlarında yapımı tamamlanan ve süslü bir Barok stile sahip La Merced kilisesi ve Casa de Aliaga’yı bulacaksınız. Bu, Güney Amerika’daki en eski ve en iyi korunmuş sömürge konaklarından biri. 1535’ten beri 17 nesil boyunca Aliaga ailesi tarafından kullanıldı. Güney Amerika’da tek bir ailenin sahip olduğu ve kullandığı en eski ev haline geldi. 16., 17. ve 18. yüzyıllardan kalma parçalarla sömürge tarzında döşenmiş ev, önceden rezervasyonla rehberli bir turla gezilebiliyor.

San Francisco Manastırı

San Francisco kilisesi ve manastırı, yer altında onbinlerce insan kemiklerinin bulunduğu mezarlığıyla ünlü. Kilisenin altında, her iki tarafta da kemiklerle kaplı dar koridorlardan oluşan bir labirent var. Bir alanda, büyük bir yuvarlak delik, bir sanat eseri gibi geometrik bir şekilde düzenlenmiş kemikler ve kafatasları ile dolu. Klostrofobisi olanlar için tavsiye edilmeyen mezarlar ilginç bir deneyim yaşatıyor.

Burada görülecek daha çok şey var. Üst kattaki kütüphane binlerce antika kitaba ve etkileyici bir dini sanat koleksiyonuna sahip. Kilise ve manastır 1970’te bir depremde büyük hasar görmesine rağmen, 1687 ve 1746 büyük depremlerine dayanarak şehrin en iyi korunmuş sömürge kiliselerinden biri olma özelliğini kazandı.

Lima Katedrali

Plaza de Armas’ın doğu tarafına hakim olan katedralin inşaatı 1535’te başladı ve 1564’te İspanya’nın Sevilla kentindeki katedralin tasarımına dayanarak büyütüldü. 1687’deki depremde hasar gördükten sonra 1746’daki büyük depremde neredeyse yok oldu. Ancak bugünkü görünümüyle hızla yeniden inşa edildi.

Mozaiklerle dekore edilmiş bir şapel, Lima’nın kurucusu Francisco Pizarro’nun mezarına sahip. Katedralin arkasında küçük bir Dini Sanat Müzesi ile avluda hoş bir çay salonu bulunuyor.

Miraflores

Lima’nın hemen güneyindeki Miraflores, bazı eski sömürge evleri ve çok sayıda yeşil alan ile donatılmış binaların yer aldığı bir zengin mahallesi. Uçurumların üzerinden okyanus manzarasına nazır Miraflores’te dünya çapında dikkat çeken “Yeni Peru” mutfağına hizmet veren restoranlar bulacaksınız. Güzel parklar ve yeşil alanlar okyanusa bakan uçurum tepeleri boyunca uzanır.

Bölgedeki Museo Amano, kronolojik olarak düzenlenmiş özel bir Peru seramik ve tekstil koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Chimu ve Nazca dahil Kolomb öncesi kültürler ile kuzey sahillerinin daha az bilinen Chancay kültüründen dikkat çekici tekstil koleksiyonunu keşfedebilirsiniz.

Museo de la Nacion (Ulusal Müze)

Başkent Lima’daki en büyük müze olan Museo de la Nacion, Peru’nun antik tarihini keşfetmeye ve Peru kültürünü anlamaya başlamak için en iyi yer. Müze, ilk sakinlerden İnka İmparatorluğu’na kadar Peru’nun tüm arkeolojik tarihini kapsıyor. Seramik ve tekstil sergilerinin yanı sıra Machu Picchu ve Nazca çizgileri gibi ölçekli arkeolojik alan modelleri, bir kültürden diğerine ilerlemeyi göstermek için kronolojik olarak düzenlenmiş. En etkileyici olanı, Peru Sipán’daki Huaca Rajada’da bulunan Moche mumyalarının ilki olan Lord Sipan’ın mezarının kopyası. Bilgi ekranlarında İspanyolca’nın yanı sıra İngilizce de kullanılmış.

Santo Domingo

1540 yılında Francisco Pizarro tarafından Dominik Friar Vicente Valverde’ye verilen arazide inşa edilen Santo Domingo kilisesi ve manastırı, Lima’daki en eski ve en tarihi yerlerden biri. Burada, Aziz Rose’un kalıntılarını bulacaksınız; San Juan Masias; ve Amerika’daki ilk kara aziz olan Saint Martin de Porres. Saint Rose heykeli, Papa X. Clement tarafından Santo Domingo’ya verildi. Manastır, Dominik düzenini kuran Aziz Dominic, Santo Domingo de Guzman’ın hayatını gösteren karo mozaikleriyle de ünlü. Renkli boyalı manastırın içinde huzurlu bir yeşil bahçe de bulunuyor. Kilise Lima’nın merkezindeki Plaza de Armas’ın kuzeybatısında kısa bir yürüyüş mesafesinde.

Museo Nacional de Arqueología, Antropología, e Historia (Arkeoloji, Antropoloji ve Tarih Müzesi)

Museo de la Nacion kadar büyük olmayan Ulusal Arkeoloji, Antropoloji ve Tarih Müzesi, Peru tarihini tarih öncesi dönemlerden sömürge dönemine kadar keşfetmek için mükemmel bir iş çıkarıyor. Müzedeki çeşitlilik, çoğu arkeolojik alanların ölçekli modelleriyle gösterilen seramik, figürlü taş oymalar, dikilitaşlar, sarılmış mumyalar, mezarlar, mücevherler, goblenler ve altın ve metal işlerinin paha biçilmez örnekleriyle epey etkileyici. Seramik koleksiyonda MÖ 2800 yılından kalma parçalar da bulunuyor. Ebeveynler, bazı seramik figürlerin çocuklar için uygun olmayabileceğinin farkında olmalıdır.

Larco Müzesi

Pueblo Libre’deki Lima merkezinin güneyinde, daha çok Larco Müzesi olarak adlandırılan Rafael Larco Herrera Müzesi bulunur. 18. yüzyıl viceroy konağı, 7. yüzyıldan itibaren Kolomb öncesi bir piramit yerine inşa edildi. Larco Müzesi, büyük bir kısmı Moche ve Chimú kültürlerinden olan 40 binden fazla Perulu seramikten oluşan dev bir koleksiyon içeriyor. Bunların hepsi aynı anda görüntülenmiyor. Bazı tekstil, taş oymalar ve metal işçiliği ile birlikte mükemmel bir altın eserleri koleksiyonu da var.

Huaca Pucllana

Piramit şeklindeki Huaca Pucllana tapınağı, Miraflores’in kalbinde yer alıyor ve bugünlerde etrafı son dönemde yapılmış binalarla çevrili. Kerpiç ve kil tuğlalardan yapılmış – başka hiçbir iklimde 1000 yıldan fazla bir süre hayatta kalmayacak bir inşaat malzemesi – piramit yedi kademeli platformda oluşturulmuş. Burada keşfedilen eserlerden hem tören hem de yönetim merkezi olarak biliniyor. Kompleksi bir rehberle gezmeniz tavsiye ediliyor.

Las Nazarenas

Plaza de Armas’ın birkaç blok doğusunda yer alan Lima’nın Nazarenas Kilisesi benzersiz bir tarihe sahip. Bu alan bir zamanlar özgür siyah kölelerin fakir bir mahallesiydi ve eski bir köle, İsa’nın Çarmıha Gerilmesini bir duvara boyadı. 1655’te bir deprem bu alanın çoğunu düzleştirdi, ancak duvarı sağlam bıraktı. Bu, yerliler tarafından bir mucize olarak görüldü ve Iglesia de Las Nazarenas, El Señor de los Milagros olarak bilinen görüntü ile duvarın etrafına inşa edildi. Her 18 Ekim’de İsa figürü onbinlerce kişilik kortejle caddelerde gezdiriliyor.

Circuito Magico del Agua

2007 yılında Rezerv Parkı’nda açılan ve bir yılda iki milyondan fazla ziyaretçi çekmeye başlayan Circuito Magico del Agua 13 ayrı fıskiye ile dünyanın en göz alıcı su parklarından birini oluşturuyor.

Barranco

Lima’nın merkezi ve Miraflores’in güneyindeki Barranco banliyösü uzun zamandır sanatçılar ve yazarlar tarafından popüler. Miraflores kadar bakımlı olmasa da veya Lima’nın tarihi merkezi kadar titizlikle restore edilmiş olmasa da Barranco 19. ve 20. yüzyıl başlarından güzel mimari örnekler sunuyor. Yerli halkın turistlerden çok daha fazla olduğu bir yer olan Barranco’nun otantik bir hissi var. Sahil tepelerine ve kayalıklara uzanan küçük hanlar ve restoranlar, akşam yemeği yemek ve gün batımını izlemek için popüler yerler. Gezmeye sömürge mimarisi ile çevrili bir açık alan olan Parque Belediyesi’yle başlayabilirsiniz.