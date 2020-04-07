Limon ihracatı da izne bağlandı

Ticaret Bakanlığı’nın Limon İhracatına İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre taze limon (kurutulmuş hariç) ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni talep edilecek. Ön izne ilişkin usul ve esaslar yine bu bakanlıkça yürütülecek.

Tebliğ hükümleri bugünden itibaren 31 Ağustos 2020’ye kadar uygulanacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce tescil edilmiş beyannameler, uygulama kapsamı dışında tutuldu.