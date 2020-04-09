Linda Tripp hayatını kaybetti! Monica Lewinski skandalını ortaya çıkarmıştı

Eski Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile dönemin ABD Başkanı Bill Clinton arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran Linda Tripp 70 yaşındaydı.

Tripp’in ölümü avukat Joseph Murtha tarafından doğrulandı, ancak hiçbir ayrıntı vermedi. Tripp kanser tedavisi görüyordu.

Linda Tripp kimdir?

Tripp, ABD Başkanı Bill Clinton’a 1998 yılında açılan soruşturma sırasında tartışmalı bir ulusal figür haline gelmişti. O dönemde kamu personeli olan Tripp Maryland’de yaşayan 48 yaşındaki boşanmış bir anneydi. Bazıları için hukukun üstünlüğü için ayağa kalkmış bir kahraman, diğerleri için ise arkadaşına ihanet eden bir şovmen.

Tripp’in hastaneye kaldırıldığı duyurulduğunda Monica Lewinsky “Geçmiş ne olursa olsun, Linda Tripp’in çok ciddi hasta olduğunu duyduktan sonra, iyileşmesini umuyorum. Bunun ailesi için ne kadar zor olduğunu hayal bile edemiyorum” diye tweet atmıştı.

Monica Lewinski skandalı nedir?

Lewinsky, 1995 yazında bir Beyaz Saray stajyeri olarak çalışırken 22 yaşındaydı. Kısa bir süre sonra ABD Başkanı Bill Clinton ile arasında ilişki başladı. Nisan 1996’da Pentagon’a yeniden atanan Lewinsky, Tripp ile tanıştı ve arkadaş oldular.

Tripp, 1994’teki atamasından bu yana Lewinsky ile kaydedilmiş konuşmalarını cumhurbaşkanı aleyhindeki iddiaları araştıran Ken Starr’a verdi.

Monica Lewinsky skandalının Clinton’ın düşmanları tarafından planlandığı ve Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Başsavcı Starr soruşturmasının da o insanlar tarafından örgütlendiği iddia edildi..

Raporda Clinton’la Monica Lewinsky arasındaki cinsel oyunlar son derece detaylı şekilde, adeta pornografik bir hikâye gibi anlatıldı ve basına sızdı.

Clinton, 1998’deki Paula Jones davası sırasında Lewinsky ile “cinsel ilişkileri” olduğunu reddetti. İnkar edilmesi yalancılığa itiraz eden bir suçlama maddesinin merkezi haline geldi.

Skandal sırasında, Tripp bir kariyer kamu hizmeti çalışanıydı ve 1994’ten beri Pentagon’da seçkin siviller için ABD askeri üs turları düzenlemek için çalıştı. Bundan önce bir yıl Clinton’un geçiş ekibi üzerinde çalışmış ve George H.W.’deki Beyaz Saray avukatının ofisinde gizli bir asistan olmuştu.

1997’de Tripp, başkanın onu bir Beyaz Saray ofisinde öptüğünü ve sevdiğini iddia eden bir Beyaz Saray çalışanı Kathleen E. Willey’e destek sağladığında başka bir Clinton skandalında rol oynadı.

Ocak 2001’de Tripp, Bush yönetimi göreve başladığında Pentagon işini ve yıllık 100.000 dolarlık maaşını kaybetti.