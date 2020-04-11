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Liverpool efsanesi de koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish’ten üzücü bir haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish’e yapılan coronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.
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