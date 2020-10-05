Akrep Burcu Olduğu İçin David Guetta ile Çalışmayı Kabul Etmemiş!

Bir YouTube kanalına röportaj veren Guetta, Madonna ile tanışma hikayelerinden bahsederek şarkıcının yeni albüm çalışması için kendisine teklif götürdüğünü ancak burcunu öğrenince vazgeçtiğini iddia etti.

2009’da Madonna’nın ‘Revolver’ şarkısının remiksi ile Grammy kazandığını hatırlatan Guetta şunları anlattı:

“Ödülün ardından Madonna beni aradı ve remikse bayıldığını söyleyerek gelecek albümünü benim yapmamı istedi. Bunun üzerine yeni projeyi konuşmak için Madonna ile yemeğe çıktık. Öğle yemeğine gittim. Her şeyden konuştuk, müzikten konuştuk, nasıl bir albüm yapmak istediğinden bahsetti. Çok hoştu. Sadece o ve ben vardık. Çok sakin ve cooldu. Yemeğimizi yedik. Çalışmaya ne zaman başlayacağımızı merak ediyordum. Bana burcumu sordu. Akrep burcu olduğumu söyledim. Aniden yüzü değişti ve bana ‘Üzgünüm, birlikte çalışamayacağız. Seni tanımak güzeldi. Hoşça kal’ dedi.”

16 Ağustos 1958 doğumlu olan Madonna’nın burcu ise aslan.