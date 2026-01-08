MagazinEn Son HaberlerTürkiyeVideo

Aleyna Tilki pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki’nin esrar kullandığı belirlendi

Aleyna Tilki serbest bırakılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi. Raporda esrar kullanımı tespit edildiği kaydedildi.

Aleyna Tilki‘nin yanı sıra Melissa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü ve Senna Yıldız’ın testleri de pozitif çıktı.

İrem Sak ve Danla Bilic’in uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık’ta oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen isimler devam eden süreçte serbest bırakılmıştı.

Oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı

Söz konusu isimlere ait test sonuçları bu hafta açıklanırken, şarkıcı Aleyna Tilki’nin test sonucu ise henüz tamamlanmamıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Tilki’nin test sonucu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Tilki’nin uyuşturucu test sonucunun esrar kullanımına bağlı THC ‘pozitif’ olarak belirlendi. 25 yaşındaki şarkıcının esrar kullandığı ortaya çıktı.

Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı – video

