Depremzedelere Destek: Meksika Açmazı

Çok sayıda izleyici tarafından desteklenen ve ‘Meksika Açmazı’ depremzedeler için BKM Mutfak tarafından organize edilen gösteriye yoğun ilgi gösterildi. Gösterinin tüm gelirleri afet mağdurlarına bağışlanmıştır.

Mesut Süre, öncesinde yaptığı açıklamada, ”Bugün hepimizin elinden geldiğince yaraları sarmak için harekete geçtiğimiz gün. Bu gecenin tüm gelirleri acının ortakları olan depremzede kardeşlerimize bağışlanacak. İzleyicilerimizin bizi bu anlamlı gecede yalnız bırakmayacağının bilincinde olduğumuz için onlara ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Meksika Açmazı Depremzedeler için Destek Gösterisi

Türkiye’yi hüzne boğan depremlerin sonrasında BKM Mutfak tarafından organize edilen gösteriye yoğun ilgi gösterildi.

Gösterinin tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

Organizasyon öncesi yaptığı açıklamada Mesut Süre, öncesinde yaptığı açıklamada, ”Bugün hepimizin elinden geldiğince yaraları sarmak için harekete geçtiğimiz gün.” dedi.

Türkiye’yi hüzne boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında, BKM Mutfak tarafından organize edilen destek gösterisine büyük ilgi gösterildi. Gösterinin tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Mesut Süre, öncesinde yaptığı açıklamada, ”Bugün hepimizin elinden geldiğince yaraları sarmak için harekete geçtiğimiz gün. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize de destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Meksika Açmazı’ndan Depremzedelere Desteğin Artması

Türkiye’yi hüzne boğan depremlerin sonrasında, BKM Mutfak tarafından organize edilen destek gösterisi büyük ilgi gördü.

Gösterinin tüm gelirleri acının ortakları olan depremzede kardeşlerimize bağışlanacak.

Mesut Süre, öncesinde yaptığı açıklamada, ”Bugün hepimizin elinden geldiğince yaraları sarmak için harekete geçtiğimiz gün. İzleyicilerimizin bizi bu anlamlı gecede yalnız bırakmayacağının bilincinde olduğumuz için onlara ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Depremlerin hüznünü yaşayan Türkiye için, BKM Mutfak tarafından organize edilen destek gösterisine yoğun ilgi gösterildi. Tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanacağı gösterinin öncesinde, Mesut Süre, ”Bugün hepimizin elinden geldiğince yaraları sarmak için harekete geçtiğimiz gün. İzleyicilerimizin bizi bu anlamlı gecede yalnız bırakmayacağının bilincinde olduğumuz için onlara ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

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