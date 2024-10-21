Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

Dilan Polat ve Sıla Doğu, bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle haklarında ’hayasızca hareketler’ suçundan re’sen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş’ta bulunan bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun sosyal medyada videosu paylaşılmış, videodaki gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle şüpheli Polat ve Doğu hakkında ’hayasızca hareketler’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı. Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davadan tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun gözaltına alındıkları öğrenildi.

Dilan Polat kimdir?

Dilan Polat, sosyal medya fenomeni ve iş kadını olarak bilinirken, son dönemdeki yasal sorunlarıyla gündeme geldi. 2023 yılında, Polat ve eşi Engin Polat, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Özellikle güzellik merkezleri üzerinden 200 milyon TL’den fazla para akladıkları iddia edilen çift, bu soruşturmanın en dikkat çekici isimleri arasında yer aldı. Dilan Polat, yaklaşık 10 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra Ağustos 2024’te kefaletle serbest bırakıldı, ancak davası hala devam ediyor. Çiftin bu suçlamalardan mahkûm olması durumunda 40 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalmaları bekleniyor.

Polat, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyada paylaşımlarına devam etti. Ancak bu paylaşımlar, takipçilerinden karışık tepkiler aldı. Birçok kişi, cezaevinden çıktıktan sonra değişmediği ve hala gösterişli yaşam tarzını sergilediği yönünde eleştirilerde bulundu. Mahkeme süreci devam ederken, Polat’a yurtdışına çıkış yasağı ve düzenli olarak polis karakoluna bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi. Bu olay, Türkiye’de influencerların finansal faaliyetlerine yönelik daha geniş bir incelemeyi de beraberinde getirdi.

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Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Engin Polat ve Dilan Polat’ın açıklamaları dikkat çekti.