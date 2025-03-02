Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

Türk müziğinin efsanevi sanatçılarından Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. İki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akbayram’ın vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Edip Akbayram’dan üzücü haber

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçının ölüm haberini duyurdu. “Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram, 9 Ocak’ta yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve 10 Ocak’ta ameliyat edilmişti. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı, iki ay boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata gözlerini yumdu.

Edip Akbayram kimdir?

Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Edip Akbayram, toplumsal duyarlılığı, güçlü sesi ve halk müziğiyle Anadolu rock ezgilerini harmanlayan tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahipti. 1970’li yıllarda müzik kariyerine başlayan sanatçı, “Aldırma Gönül”, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Garip”, “Hasretinle Yandı Gönlüm” gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazındı.

Sanatıyla bir neslin sesi olan ve toplumsal konulara duyarlılığıyla tanınan Akbayram, yıllar boyunca Türkiye’nin dört bir yanında konserler verdi ve geniş bir hayran kitlesi edindi.

Edip Akbayram, Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yerini alarak şarkıları ve bıraktığı mirasla yaşamaya devam edecek.

Edip Akbayram İçin Veda Töreni 4 Mart’ta Düzenlenecek

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı için 4 Mart Salı günü saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda anma töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla birlikte Edip Akbayram, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Sanatçının ailesi, dostları ve sanat camiasından birçok ismin katılması beklenen tören, müziğiyle Türkiye’nin hafızasında yer ed

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