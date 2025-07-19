Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök yaşamını yitirdi

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri olarak adını duyuran Esen Gök’ten gelen acı haber, at yarış camiası ve sevenlerini yasa boğdu. Bakırköy’deki evinde yalnız yaşayan Gök’ten iki gündür haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Site güvenliğiyle yapılan görüşmelere rağmen kendisine ulaşılamayınca, polis ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi. İçeri giren ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Esen Gök’ün evde cansız bedeni bulundu

Esen Gök’ün cep telefonunun kapalı olduğu, güvenliğin de yaptığı aramaların yanıtsız kaldığı öğrenildi. Endişelenen arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Bakırköy’deki evine girerek genç spikerin cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelere göre olayın intihar olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm sebebi, yapılacak adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak.

Yarış dünyasında bir ilki başarmıştı

2019 yılında Gazi Koşusu günü düzenlenen Kadın Binici Koşusu’nda mikrofon başına geçerek Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri olan Esen Gök, at yarış camiasında büyük beğeni topladı. Veliefendi Hipodromu’nun en tanınan ve sevilen simalarından biri haline gelen Gök, yaklaşık 6 yıldır yarışseverlere sesleniyor, bu alandaki varlığıyla ilham kaynağı oluyordu.

