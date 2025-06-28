Jeff Bezos ile Lauren Sanchez Venedik’te evlendi

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, gazeteci Lauren Sanchez ile İtalya’nın tarihi San Giorgio Maggiore Adası’nda düzenlenen özel bir törenle dünyaevine girdi. 200 kişilik seçkin bir davetli listesiyle gerçekleşen düğün, yalnızca görkemiyle değil, moda dünyasına damga vuran detaylarıyla da gündem yarattı.

Sanchez: Bu sadece bir elbise değil, şiirden bir parça

Dolce & Gabbana tasarımı, yüksek yakalı dantelli ve 180 düğmeli gelinlik, Lauren Sanchez’e göre yalnızca bir kıyafet değil, “şiirden bir parça.” Yaklaşık 900 saatlik bir emeğin ürünü olan gelinlik için son prova Milano’da yapıldı. Vogue’un dijital kapağında yer alan özel karelerde Sanchez’in, “Yaşlandıkça artık sizi çok fazla şey şaşırtmıyor ama bu elbise Jeff’i şaşırtacak” sözleri dikkat çekti.

Sophia Loren ilhamı, milyon dolarlık detaylar

Gelinliğin ilham kaynağı, 1958 yapımı “Houseboat” filminde Sophia Loren’in giydiği ikonik model oldu. Gecede iki farklı kıyafet daha giyen Sanchez, Rita Hayworth’un “Gilda” filmine gönderme yapan bir gece elbisesiyle ve Oscar de la Renta imzası taşıyan, 175 bin kristalle işlenmiş bir kokteyl elbisesiyle göz kamaştırdı.

Yıldızlar geçidi

Törene Kardashian-Jenner ailesi, Oprah Winfrey, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom ve Ivanka Trump gibi çok sayıda ünlü katıldı. Katy Perry, Avustralya turnesinde olduğu için düğüne katılamadı ancak Paris’teki bekarlığa veda partisinde Sanchez’e eşlik etmişti.

Düğünün bedeli tartışma yarattı

Venedik’te günlerce konuşulan düğünün maliyeti de gündemden düşmedi. Hazırlıklar için 10 milyon dolar, her bir misafir için yaklaşık 50 bin dolar harcandığı; toplamda düğünün 50 milyon dolara mal olduğu iddia ediliyor. Kentteki bazı gruplar, Bezos’un servetine ve şehrin “abartılı” şekilde işgal edilmesine karşı protestolar düzenledi.

Sanchez: ‘Jeff beni değiştirmedi, beni ortaya çıkardı’

Vogue’a verdiği röportajda duygusal ifadeler kullanan Sanchez, “Jeff beni değiştirmedi, beni ortaya çıkardı. Onunla kendimi güvende hissediyorum. Görülüyor gibi hissediyorum. O, benim özgür olmama izin veriyor” dedi. Sanchez, Blue Origin uçuşundan getirdiği gizli bir hatırayı da “birlikte geçirdiğimiz en unutulmaz anı” olarak tanımladı.