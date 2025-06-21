Nihal Candan hayatını kaybetti

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan’dan acı haber geldi. Cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konulan ve tahliyesinin ardından hızla kilo kaybederek yoğun bakıma alınan Candan, kalbinin ikinci kez durmasının ardından yaşamını yitirdi.

Yoğun bakımda yaşamını yitirdi

Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevindeyken ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan, zayıflığı nedeniyle tahliye edilmişti. Ancak sağlık durumu hızla kötüleşti; 23 kiloya kadar düşen Candan yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada kalbi ikinci kez duran Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini yakın arkadaşı Sıla Doğu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Baba Hakan Candan’ın kalbi de dayanmadı

Kızının yaşadığı sürece büyük üzüntü yaşayan baba Hakan Candan da yaşananların ardından ikinci kez kalp krizi geçirdi. Aile dostu modacı Pınar Kerimoğlu’nun açıklamasına göre, hastaneye kaldırılan Candan’ın durumu kritik olduğu için kızını göremedi. Anne Umut Candan, eşinin ilk müdahaleyi Konya’da ardından Ankara’da aldığını ve kızlarına çok düşkün olduğunu dile getirdi.

Nihal Candan hakkında suçlama, tahliye ve iddianame süreci

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023’te “suç gelirlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı. Gülnihal Çiçek, geçirdiği süre göz önüne alınarak 26 Nisan 2024’te adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede, Bahar Candan’ın örgüt içinde daha aktif rol oynadığı, Gülnihal Çiçek’in ise daha pasif kaldığı ifade edildi. Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla, Gülnihal Çiçek için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anoreksiya nervoza neydi?

Nihal Candan’ın ölümüne neden olan anoreksiya nervoza, kişinin kilo almaktan aşırı korktuğu, yeme alışkanlıklarını kısıtladığı ve ciddi şekilde zayıfladığı psikolojik bir yeme bozukluğu. Kısa sürede vücut kitle indeksinin hayati sınırların altına inmesine neden olabilen bu rahatsızlık, Candan’ın da yaşamını yitirmesine yol açtı.