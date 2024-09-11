Taylor Swift, kime oy vereceğini açıkladı

Dünyanın en çok hayran kitlesine sahip şarkıcılarından Taylor Swift safını belli etti.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki televizyon düellosunun bitiminden kısa bir süre sonra müzik dünyasının en önemli seslerinden biri oy vereceği ismi açıkladı.

Pop yıldızı Taylor Swift, Instagram’da Kasım ayında yapılacak seçimlerde oyunu Harris ve yardımcısı Tim Walz’a vermek istediğini duyurdu.

Swift, gönderisinde şunları yazdı:

“2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ve Tim Walz’a oy vereceğim. Oyumu @kamalaharris’e veriyorum çünkü o, onları temsil edecek bir savaşçıya ihtiyacı olduğuna inandığım haklar ve davalar için savaşıyor. Onun aklı başında, yetenekli bir lider olduğunu düşünüyorum ve kaos yerine sükunet tarafından yönlendirildiğimizde bu ülkede çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum.”

Swift ayrıca paylaşımında Walz’a övgü dolu sözler de sarf etti.

Walz, LGBTQ topluluğunun haklarına ve kadınların kendi bedenlerini kontrol etme hakkına bağlılığını sıklıkla bildiriyor.

İnsanlara, iki cumhurbaşkanı adayından hangisinin hangi konuları temsil ettiğini ve kendi görüşlerini en iyi temsil eden bakış açılarını bulmaları çağrısında bulundu.

Swift, potansiyel seçmenleri oy vermek için kaydolmaya çağırarak araştırmasını yaptığını ve kararını verdiğini yazdı.

Taylor, gönderisini “Çocuksuz Kedi Kadın” ifadesiyle imzaladı.

Paylaşımına uygun olarak, kucağında kedisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını da ekledi.

Çocuksuz kedi kadın ifadesiyle gönderme yapılan kişi ise Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı JD Vance.

Vance 2021’deki bir röportajında ​​önde gelen Demokratlardan bazılarını “bir grup çocuksuz kedi kadın” olarak tanımlamıştı.

Her ne kadar daha sonra bunun sadece “alaycı bir ifade” olduğunu vurgulasa da, eleştirmenler için bu formülasyon artık herkesin kullandığı bir kelime haline geldi.

Taylor Swift: Yalnızca Instagram’da 283 milyon takipçi

Swift’in büyük bir hayran kitlesi var; müzisyen yalnızca Instagram’daki paylaşımlarıyla yaklaşık 283 milyon kullanıcıya ulaşıyor.

Swift yakın zamanda Forbes’un dünyanın en etkili kadınları listesinde beşinci sıraya yerleşti. Geçen yıl Time dergisi onu Yılın Kişisi seçti.

DPA haber ajansının aktardığı bir ankete göre, 2023’te ABD’deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 53’ü Swift hayranı olduklarını söyledi.

Müzisyenin ABD’deki hayranlarının çoğu banliyölerden geliyor.

Yaklaşık yarısı kadın ve Y kuşağından oluşuyor; yani Swift gibi onlar da 1981 ile 1996 yılları arasında doğmuşlar.

Yaklaşık dörtte üçü beyaz. Dolayısıyla önemli bir seçmen grubu üzerinde etkisi var. Son yıllarda Swift birçok siyasi açıklama yaptı.

2020’de seçim kampanyası sırasında görevdeki Başkan Joe Biden’ı alenen destekledi.

Kamala Harris ile Donald Trump kozlarını paylaştı