Mahrem fotoğrafları internete sızan Aslı Bekiroğlu: ‘Hepimize nasıl dava açacak’ diye düşünmeyin, açtım

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, icloud hesabından çalınan fotoğraf ve görüntülerinin internette yayılması üzerine konuyu yargıya taşıdı. Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Bekiroğlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır.

‘Hepimize nasıl dava açacak’ diye düşünmeyin, açtım. ‘Mahkemenin başka bir işi yok mu’ diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.”