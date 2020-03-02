Maldivler’de olağanüstü bir etkinlik: Buz pistinde Evgeni Plushenko şov

Mart ayının son haftasında Maldivler’deki Jumeriah Vittaveli otelinde olağan dışı bir etkinlik sizleri bekliyor.

18-28 Mart tarihleri arasında dünya ve olimpiyat şampiyonu buz patencisi Evgeni Plushenko Jumeriah Vittaveli’nin buz pistinde hayranlarına unutulmaz gösteriler sunacak.

Maldivler’in başkenti Male’deki Uluslararası Havalimanı’ndan tekneyle sadece 20 dakika uzaklıkta Jumeirah Vittaveli, tesis içindeki yapay yüzeyli buz pateni pistinin ikinci yıldönümünü Olimpiyat şampiyonu Evgeni Plushenko’nun performansıyla kutlayacak.

Jumeirah Vittaveli eski Genel Müdürü, şimdi Jumeirahi Boutique Resorts Başkan Yardımcısı olan Amit Majumder, “2017 yılında Evgeni ile sahilde bir buz pateni pisti inşa etme planımız hakkında ilk konuştuğumda, anında ilgisini çekti. Evgeni’ye böyle bir spor için en sıra dışı ülkelerden birinde çabamıza verdiği destek için ne kadar teşekkür etsem az. 2018’den beri misafirlerimiz için buz pateni pistinde performans sergilemek üzere her yıl Jumeirah Vittaveli’yi ziyaret etti. Maldivler gibi bir ülkede bile buz pisti üzerinde hayranlarını adeta nefessiz bıraktı” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Plushenko, 2018’de buz pateni pistinin açılışında da bir performans sergilemiş ve 2014 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanırken kullandığı kostümlerden birini ve bir çift pateni otel misafirlerine hediye etmişti.