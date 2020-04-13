Maldivler turizmde bunu düşünüyor: Negatifler otele, pozitifler izole tatil köyüne

En az bin zengin turist koronavirüs pandemisini Maldivler’deki lüks otellerde okyanusa karşı cep telefonlarından takip ediyor!

Maldivler, 8 Mart’ta iki otel çalışanının testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte ilk vakalarını bildirdi. 1 ayı aşkın zamandır vaka sayısı sadece 20 oldu. Bunların 14’ü iyileşirken tedavisi devam eden sadece 6 kişi var.

Şubat sonunda ve Mart başında, virüs Çin üzerinden yayılmaya başladıktan sonra, birçok varlıklı gezgin, özel jetler ve charter seferlerle 12 Mart’ta başlayan seyahat yasaklarından önce Maldivler’e ulaştı.

Maldivler Turizm Bakanı Ali Waheed Maldivler’de şu anda yaklaşık 1000 turist olduğunu ve halen açık olan 27 tatil köyünde kaldığını duyurdu. Ayrıca şu anda Maldivler’deki turistlerin çoğunun kendi ülkelerine dönmek istemediğini ve dünyanın geri kalanından ayrı olarak pandemiyi Maldivler’de geçirmek istediklerini belirtti.

Seyahat yasakları nedeniyle fiyatlar uçarken lüks otellerde konaklayan zenginler günlük ortalama 3 bin dolar ödüyor.

Otellerin birçoğu özel doktor bulundururken herhangi bir acil durum için sürat tekneleri ve deniz uçakları hazır bekliyor.

Maldivler 12 Mart’ta acil durum ilan etti ve sınırlarını kapattı. Öncelikle Çin, İtalya, Bangladeş, İran, İspanya, İngiltere, Malezya ve Sri Lanka’dan gelen tüm uçuşları durduran Maldivler daha sonra Almanya, Fransa ve Güney Kore’yi de yasak listesine ekledi. İlerleyen günlerde yasaklar daha da katılaştı. Çin, İtalya, Güney Kore ve İran’a çift yönlü tüm uçuşlar iptal edilirken, yolcu gemilerinin ve yabancı yatların herhangi bir limana yanaşması da yasaklandı. Mart ayının sonuna kadar Maldivler’e giden ve çıkan tüm uçuşlar iptal edildi.

Forbes muhabiri kaleme aldığı haberinde bir arkadaşının Maldivler deneyimini şöyle anlatıyor;

“Zengin bir arkadaşım ve ailesi, salgın ilk başladığında Avrupa’yı terk etti ve Mayıs ayına kadar en sevdiğim adalardan biri olan LUX * Nort Male Atoll Resort’ta kalıyor. Bana her gün boş plajlar, berrak sular ve her ihtiyaca bakan personel görüntüleri gönderiyorlar. Başka bir arkadaş, yakınlardaki Kuzey Malé Atolü adasından demirleyen bir süper yatının ve diğer en az üç megayatın fotoğraflarını atıyor.”

Maldivler seyahatlerde normale dönmek için plan yapıyor

Maldivler 2020 yılında turist sayısında yüzde 50’lik bir düşüş beklerken işlerin normale dönmesi için de planlar yapılıyor.

Soneva Fushi ve Soneva Jani CEO’su Sonu Shivdasani, Maldivler’e seyahatin yeniden başlaması için fikirlerini şöyle sıralıyor;

“Süper zenginler seyahatler için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Özel jetlerin karaya çıkmasına izin verme sürecinin başlamasının bir takım avantajları var. Havaalanının VIP salonunda hemen izole edilebilir ve koronavirüs testleri yapılabilir. Testleri negatif çıkarsa otellerine gönderilirler. Pozitif çıkarlarsa da karantina ve izolasyon merkezlerine (muhtemelen dünyanın en güzel) dönüştürülmüş tatil beldelerinden birine geçebilirler. Bunun anahtarı, günlerden ziyade dakikalar içinde sonuç verebilen hızlı test kitleri olacaktır.

Üst düzey müşteriler diğer turistlere kıyasla büyük miktarlarda para harcıyorlar, bu nedenle birkaç özel jete izin vermek bile önemli gelirler sağlıyor. Soneva, özel jetle Maldivler’e gitmek isteyen insanlardan yaklaşık 20 talep aldı. Tatil köyümüzde bir aydan fazla kalmayı, karantinalardan kaçmayı planlıyorlar.”