AsyaGündemManşetSon Dakika
Maldivler’de 9 kişi iyileşti, kalan 5 vakadan sadece biri yerli
Koronavirüsün en az etkilediği ülkelerden biri olan Maldivler'de vaka sayısı 14 olurken, 9 kişi iyileşerek taburcu oldu.
Tropik adalar ülkesi Maldivler bugün koronavirüs vaka sayısını 14 olarak duyurdu.
Sağlık Bakanı Abdulla Ameen 38 yaşındaki Maldivler vatandaşının 21 Mart’ta İngiltere’den döndüğünde karantinaya alındığını, 25 Mart’ta ise semptomlar gösterince teste tabi tutulduğunu açıkladı. Testi pozitif çıkan kişi, Maldivler’de koronavirüse yakalanan ve turist olmayan tek kişi.
Neredeyse yarım milyon nüfuslu bir ülke olan Maldivler’de 13 koronavirüs vakası daha var, ancak hepsi yabancı turistler. Bu turistlerden 9’u tamamen iyileşti.
Bu arada, Çin’in Maldivler Büyükelçisi Zhang Lizhon, Pekin yönetiminin Maldivler’e ilk “acil tıbbi malzeme” sevkıyatını yaptığını açıkladı.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Sıcak hava ve nem umudu! 3 farklı kaynaktan sevindirici haberler
- Eski AKP il başkanı virüsü yendi
- Maldivler’de 9 kişi iyileşti, kalan 5 vakadan sadece biri yerli
- Virüs metal müziği de vurdu! Till Lindemann’ın durumu kritik
- Son Dakika: Fenerbahçe’de 4 vaka doğrulandı
- Buse Terim babasının son durumunu açıkladı
- Son Dakika! Boris Johnson da pozitif çıktı
- Israrla “Wuhan virüsü” dedi, zirvede kriz çıktı
- “Benim halkıma bir şey olmaz, vücutlarında antikorlar var”
- Hükümetten o ilaca izin çıktı! Tedavide kullanılacak