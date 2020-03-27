Maldivler’de 9 kişi iyileşti, kalan 5 vakadan sadece biri yerli

Tropik adalar ülkesi Maldivler bugün koronavirüs vaka sayısını 14 olarak duyurdu.

Sağlık Bakanı Abdulla Ameen 38 yaşındaki Maldivler vatandaşının 21 Mart’ta İngiltere’den döndüğünde karantinaya alındığını, 25 Mart’ta ise semptomlar gösterince teste tabi tutulduğunu açıkladı. Testi pozitif çıkan kişi, Maldivler’de koronavirüse yakalanan ve turist olmayan tek kişi.

Neredeyse yarım milyon nüfuslu bir ülke olan Maldivler’de 13 koronavirüs vakası daha var, ancak hepsi yabancı turistler. Bu turistlerden 9’u tamamen iyileşti.

Bu arada, Çin’in Maldivler Büyükelçisi Zhang Lizhon, Pekin yönetiminin Maldivler’e ilk “acil tıbbi malzeme” sevkıyatını yaptığını açıkladı.