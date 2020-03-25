Mangalcılar İngiliz polisini de çıldırttı!

İngiltere’de başlayan sokağa çıkma yasağına halkın önemli bir bölümü uyarken barbekü sevdalıları ise sonunda polisi çileden çıkardı.
İngiliz hükümetinin ikiden fazla kişinin toplanmasını yasaklamasına rağmen Coventry şehrinde 20 kişi barbekü partisi için bir araya geldi.
Polis yeni önlemleri hatırlatmasına rağmen 20 kişilik grup dağılmayı kabul etmedi.
Polise ise partiye bir son vermek için barbeküyü devirmek kaldı.
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