Son Dakika: Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün’e suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, eski CHP’li vekil Aygün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek’ nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara’daki Togo Kuleleri’nin mühürlenmesinin ardından inşaatın sahibi Aygün ‘rüşvet’ iddialarını gündeme getirerek Yavaş ve üç belediye meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aygün’ün suç duyurusunda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyeleri Berkay Gökçınar ve Haydar Demir bir yazılı açıklamayla iddiaları reddetmişti.

Aygün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu da hedef alan açıklamalar yapması üzerine Ankara İl Yönetimi tarafından disipline sevk edildi.

CHP il yönetimi, Aygün’ü ‘tedbirli’ olarak partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk etti. İl disiplin kurulunun önümüzdeki hafta toplanarak Aygün’ü partiden ihraç etmesi bekleniyor.