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Mansur Yavaş’tan yine örnek olacak uygulama! Hepsini erteledi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için gerekli olanlar dışındaki bütün ihaleleri ertelediklerini açıkladı.
Yavaş, “Salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” dedi.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz.”
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