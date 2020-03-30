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Mansur Yavaş’tan yine örnek olacak uygulama! Hepsini erteledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için gerekli olanlar dışındaki bütün ihaleleri ertelediklerini açıkladı.

NationalTurk 30/03/2020
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Yavaş, “Salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” dedi.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz.”

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