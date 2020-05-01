Mart’tan beri en düşük vaka sayısı: Ölüm yok

Tayland koronavirüs salgını verilerini bugün güncelledi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 6 yeni koronavirüs vakası ve yeni bir ölüm olmadığını bildirdi. Ocak ayından beri dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Tayland’daki toplam ölü sayısı 54’te kaldı.

Yeni günlük enfeksiyonlar art arda beş gün boyunca tek haneli olarak kaldı. Günlük 6 vaka Mart ayından bu yana en düşük yeni günlük vaka olarak kayıtlara geçti.