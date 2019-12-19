Meksika Cancun’da Yapılacak En iyi Deniz Aktiviteleri

Meksika’nın en önemli turizm bölgesi Cancun, okyanus maceralarını, arkeolojik keşifleri ve göz alabildiğince muhteşem plajlarıyla birçok deniz aktivitesi sunuyor.

Meksika’nın, Yucatan yarımadası üzerinde bulunan ve Karayip denizine kilometrelerce kıyısı olan popüler tatil destinasyonu Cancun Mayalara ait arkeolojik kalıntılarıyla, turkuaz deniziyle, su altı yaşamının çeşitliliğiyle ve birinci sınıf tatil tesisleriyle dünyanın bir numaralı turist çekim noktalarından. Maya uygarlığına dair pek çok yapıtın son derece iyi korunmuş bir şekilde görülebileceği Cancun, deniz aktiviteleriyle de bölgeyi ziyaret eden turistlere birçok imkan sunmakta.

Meksika Balayı Turları

İşte Cancun’daki En iyi Su Yaşamı Aktiviteleri

Total Snorkel Cancun şirketinin düzenlediği turlarla deniz kaplumbağaları veya balina köpekbalıklarıyla yüzmek gibi macera meraklılarına hitap ediyor. Tur kapsamında bir gemi enkazını keşfedebilir, geceleri parlayan ve büyülü bir görüntü oluşturan biyolüminesan suları görebilirsiniz. Total Snorkel şirketi tüm Cancun otellerinden servis hizmeti sunuyor.

Derin Deniz Balıkçılığı

Olympus Tour ile katılabileceğiniz derin deniz balıkçılığı gezisinde, grubunuz için özel bir tekne kiralayabilir veya ortak bir teknede diğer insanlara katılabilirsiniz. Meksika kıyılarındaki sularda 500’den fazla balık türü vardır ve ton balığı, marlin veya yelken balıklarını avlayabilirsiniz.

Sürat Teknesi ile Lagün Turu

Bu turlarda iki kişilik sürat tekneniz ile Cancun Lagünü’nün kanallarında gezinin. Bu gezi sizi dünyanın en büyük ikinci mercan resifinin bir parçası olan Punta Nizac’a götürüyor.

Cancun Sualtı Müzesi

Museo Subacuático de Arte’nin (Cancun Sualtı Heykel Müzesi) kısaltması olan MUSA ismiyle bilinen dünya’nın ilk sualtı heykel müzesinde müthiş bir deneyim yaşayacaksınız. Çorak deniz yatağında gizemli bir görüntü yaratan 400’ü aşkın heykelleri cam tabanlı bir teknede, scuba dalışıyla, şnorkelle yüzerek keşfedebilirsiniz.

Cancun Zipline Tours

Bu gezi şirketi, okyanusta ve ormanda farklı zipline maceraları sunuyor. Cancun Zipline Tours, sadece zipline değil, ATV sürüşü, şnorkelle yüzme, mağaralarda yüzme turu veya Maya harabelerini ziyaret etmek gibi ilave aktiviteler de sunuyor.

Pembe Lagün ve Flamengo Turu

Cancun Discounts şirketinin gezileri doğanın muhteşem güzelliklerine odaklanıyor. Gezi grubu ilk olarak Rio Lagartos’ta parlak pembe görünümüyle popüler olan pembe lagüne gidiyor. Flamingoların ve diğer tropikal hayvanların yaşadığı sudaki tuzluluk ve mikroorganizmalar nedeniyle olağandışı bir renge bürünen suların görünümü büyüleyici. Daha sonra grup, 2 bin yıllık Maya harabelerini görmek için Yucatan Yarımadası’nın en kuzey kısmına gidiyor. Son olarak, grup flamingoları daha yakından görmek için tekne gezisine çıkıyor.