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Mera anlaşmazlığı: 4 ölü 1 yaralı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Aynı aileden 4 kişi öldü bir kişi yaralandı.

NationalTurk 24/04/2020
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AA’nın haberine göre Salihli Eldelek Mahallesi’nde meranın kullanımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Bekir K. (57) ve Galip K. (57) kardeşlerle Hasan (63), Halime (64), Halil İbrahim (40) ve Halil Mısırlı (41) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Bekir K’nin bıçakla yaralanması üzerine Galip K. av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda Hasan, Halime, Halil İbrahim ve Halil Mısırlı hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, Galip K. ile hafif yaralı Bekir K’yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.

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