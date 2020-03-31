Merak uyandıran sipariş: 1.8 milyon dolarlık maymun

Federal ihale kayıtlarına göre, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı koronavirüs ile ilgili tedavi yöntemleri ve aşı çalışmalarında kobay olarak kullanmak için maymun ve primat siparişi verdi.
27 Mart tarihli sözleşmede “ulusal çıkar” ibaresi dikkat çekerken Worldwide Primates şirketine 1.8 milyon dolar ödeneceği bilgisi de veriliyor.
Koronavirüs salgınının ardından federal hükümetin koronavirüs tedavisi veya aşısı için hayvan deneylerine başlayacağı anlaşılıyor.
Şu anda bir dizi ilaç şirketi virüs için aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
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