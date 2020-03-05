Merakla beklenen filmin vizyon tarihi virüs yüzünden değişti!

3 Nisan 2020’de vizyona girmesi beklenen filmin gösterimi ertelendi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 bin 200’den fazla insanın hayatına mal olan yeni tip corona virüs (COVID-19) bugüne kadar 65’ten fazla ülkede etkisi hissettirdi. Virüsün yayılması için alınan önlemlere toplu etkinliklerin iptal edilmesi de eklendi. Kimi ülkelerde futbol maçları ve defileler seyircisiz yapıldı kimilerinde ise festivaller iptal edildi.

Sinema sektörü de bu darbeden etkilenen sektörler arasında yer aldı. Görevimiz Tehlike 7, Blossoms ve Red Notice çekimlerini ertelerken di, 25’incisi çekilen James Bond, Çin galasını iptal etti. İnsanların sinema salonu gibi kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirmek istememesi gişe rakamlarını da ciddi şekilde etkiledi. Corona virüsünün neden olduğu bu izleyici düşüşünün filmlerinin gişedeki performansını etkilemesini istemeyen stüdyolar ise önemli filmlerini erteleme ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Daniel Craig’in 5. ve son kez 007 rolüyle seyirci karşısına çıkacağı James Bond filminin hayranları korona virüs korkusuyla sinemaya gidemeyecekleri belirtilerek imza kampanyası başlattı ve No Time To Die’ın (Ölmeye Zaman Yok) vizyon tarihinin değiştirilmesini istedi.

Filmin ABD’deki yeni vizyon tarihi 25 Kasım olarak belirlendi.