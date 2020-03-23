Merkel apartman dairesine kapandı

Başbakan Merkel geçtiğimiz cuma günü kendisine koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının arından başkent Berlin’deki evinde kendisini karantinaya aldı.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel’e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel’in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.
Seibert, bunun üzerine Merkel’in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.
Angela Merkel’in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda koronavirüs testi yaptıracağını vurguladı.
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