Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2020 ve 2021 enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi. TCMB Başkanı Murat Uysal, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4’e gerileyeceği tahmin edilmektedir” dedi. Uysal, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini konusunda öngörü sahibi olduklarını söyledi.

Uysal, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4’e gerileyeceği tahminini koruduklarını söyledi.

Uysal, “2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık. Enflasyonun bir süre yatay seyrederek, yıl sonu tahminlerine doğru kademeli olarak gerileceğini düşünüyoruz. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini konusunda öngörü sahibiyiz” dedi.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün ekonomiye etkilerine de değinen Uysal, “Çin’deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Çin’de bu salgın devam ederse öncelikle büyümeleri üzerinde bir etkisi olacaktır. Ticaret ve emtia fiyatları üzerinde etkisi olabilir” ifadesini kullandı.