Metallica konserleri 2020 programında Latin Amerika rüzgarı

Dünyanın en büyük heavy metal grubu Metallica 2020 konser programını duyurdu. Bu yıl Avrupa’yı es geçen Metallica, Latin Amerika ve ABD’ye odaklandı.

2020 konser takviminde Avrupa ve Asya ülkelerine yer vermeyen Metallica, Güney Amerika’da Şili, Arjantin ve Brezilya’da 5 konser verecek. Ülkesi ABD’ye birçok festivale headliner grup olarak katılacak Metallica, Daytona, Columbus, Charlotte, Louisville ve Sacramento’da 2’şer kez sahneye çıkacak. Grup, 2 kez sahne alacağı festivallerde setlistlerin iki konserde farklı olacağını daha önce duyurmuştu.

Daha önce Türkiye’de 5 konser veren Metallica en son 2014’te İTÜ Stadyumu’nda sahne almıştı.

Metallica 2020 Konserleri

15 Nisan 2020: Santiago (Şili) Estadio Nacional

18 Nisan 2020: Buenos Aires (Arjantin) Campo Argentino de Polo

23 Nisan 2020: Porto Alegre (Brezilya) Arena do Gremio

25 Nisan 2020: Sao Paulo (Brezilya) Estadio do Morumbi

27 Nisan 2020: Belo Hozironte (Brezilya) Estadio do Mineirao

1 Mayıs 2020: Charlotte, NC (ABD) Epicenter at Charlotte Motor Speedway

3 Mayıs 2020: Charlotte, NC (ABD) Epicenter at Charlotte Motor Speedway

8 Mayıs 2020: Daytona Beach, Florida (ABD) Welcome to Rockville at the Daytona International Speedway

10 Mayıs 2020: Daytona Beach, Florida (ABD) Welcome to Rockville at the Daytona International Speedway

15 Mayıs 2020: Columbus, Ohio (ABD) Sonic Temple Art + Music Festival at MAPFRE Stadium

17 Mayıs 2020: Columbus, Ohio (ABD) Sonic Temple Art + Music Festival at MAPFRE Stadium

12 Eylül 2020: San Francisco (ABD) The All Within My Hands Helping Hands Concert & Auction @ The Masonic

18 Eylül 2020: Louisville (ABD) Highland Festival

20 Eylül 2020: Louisville (ABD) Highland Festival

26 Eylül 2020: Global Citizen Festival

9 Ekim 2020: Sacramento (ABD) Aftershock at Discovery Park

11 Ekim 2020: Sacramento (ABD) Aftershock at Discovery Park