MHP’li Enginyurt: Burhan Kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu’ya tepki gösterdi ve “Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum” dedi.

Enginyurt, eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu’nun “Sırf muhalefet yapmak için insanların acısı üzerinden siyaset yapanlar var. Bunun adı vicdansızlıktır. Allah’a havale ediyorum. 17 Ağustos depremi sonrası dönemin Ecevit hükümeti, depremzedeler için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödemişti. Unutmayalım” şeklindeki mesajına tepki gösterdi.

​Enginyurt şunları kaydetti:

“Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum. ‘Deprem paralarını MHP’nin ortak olduğu 57. hükümet maaş ödemede kullanmış’ diyerek güya AK Parti’ye saldıranlara göğüs geriyor. Yazıklar olsun Kuzu, sana ve senin gibilere. Rahmetli Ecevit de, Devlet Bey de 1 kuruş haram yemedi.”

Enginyurt, açıklamasında 1 kuruş maaş ödenmediğini, 10 bin konut yapıldığını ifade ederek “Memur maaşı ödendi diyen iftiracılar, iddianızı ispat edin, aksi halde müfterisiniz. 1999 yılıyla uğraşınca, Elazığ depremi aklandı mı?” diye sordu.