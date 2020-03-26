Milyonlar mecburen işe giderken Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul’u evde tutamıyoruz”

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Hakan’ın Koca ile yaptığı görüşmenin ilgili kısmı şu şekilde:

“Fahrettin Koca’ya ‘Türkiye’ye mesajınız nedir?’ dedim.

Verdiği cevap şu oldu:

‘Eve kapanmak şart… Hatta odalara kapanmak lazım.’

‘Evi anladım da odalara kapanmak da nedir?’ diye sordum.

Koca’nın verdiği yanıt şu oldu:

‘Evdeki bireylerin birbiriyle teması kesmesi gerekiyor. İlişkinin minimize edilmesi şart. Kullanılan malzemenin paylaşılmaması gerekiyor, üç-beş adımlık mesafede kalmaları gerekiyor. Yaşlıların daha fazla etkilendiğini biliyoruz ama gençler ve orta yaşlılarda etkisi yok anlamına gelmez bu. Gençler taşıyıcı olabiliyor.’

Sağlık Bakanı’nın çözüm için söylediği şey şu:

‘İzolasyon… İzolasyon… İzolasyon… Şu dönemde mutlak izolasyonu sağlamamız gerekiyor. İki-üç haftalık süreçte mutlak izolasyon şart.’

Peki evlere kapanma işi sağlanamadı mı?

Bakan Koca’ya bunu sordum.

‘Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz’ dedi.

Sokağa çıkma yasağı bir çözüm olamaz mı?

Sağlık Bakanı Koca, bu sorumu da şöyle yanıtladı:

‘Herkesin evinde izole olması gerekiyor. Bunun sağlanması lazım. Bunun ciddiye alınması gerekir. En sert tedbir yasaklama olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? Hepimiz bu izolasyonu sağlayabiliriz. Bunun sağlanması için çağrılarımız devam edecek. Daha sert ve keskin çağrılar yapacağız. İki-üç hafta evimize kapanarak bu dönemi geçirebiliriz.'”