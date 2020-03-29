Mobil uygulamalarla seyahat edenler dikkat!

Valiliğin açıklamasına göre Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklandı.

Şehirler arası seyahatin kısıtlanmasının ardından BlaBla gibi mobil uygulamalar büyük ilgi görmeye başlamıştı.