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Mobil uygulamalarla seyahat edenler dikkat!

Ankara Valiliğince, pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi ile internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.

NationalTurk 29/03/2020
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Valiliğin açıklamasına göre Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklandı.

Şehirler arası seyahatin kısıtlanmasının ardından BlaBla gibi mobil uygulamalar büyük ilgi görmeye başlamıştı.

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