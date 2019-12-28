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Mogadişu’da bombalı saldırı: 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 61 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin Türk olduğu öğrenildi.
Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Somali’nin başkenti Mogadişu’da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7’si öğrenci 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.
Hastane kaynakları 40’a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 61’e yükseldiği bildirildi.