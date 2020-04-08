MS Braemar operasyonu: İngiltere’den Küba’ya bir teşekkür daha

İngiltere, koronavirüslü yolcular nedeniyle birçok ülkenin reddettiği MS Braemar gemisindeki yolcuların İngiltere’ye transferini sağlayan Küba’ya bir mektupla teşekkürlerini sundu.

İngiltere’nin Havana büyükelçisi Antony Stokes tarafından kaleme alınan mektupta Kübalıların operasyondaki rolü için ülkesinin minnettarlığı vurgulandı.

Küba, İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri Bahamalar ve Barbados’un bile kabul etmediği yolcu gemisi MS Braemar’ın Mariel limanına yanaşmasına izin vermiş, daha sonra yolcuları otobüslerle başkent Havana’ya götürerek, İngiltere’ye uçaklarla dönüşlerini sağlamıştı.

Kurtarma operasyonunda görev alan 43 Kübalı, yolcularla yakın temaslarından dolayı 2 haftalık karantinanın ardından serbest bırakıldı ve tekrar aileleriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Stokes mektubunda “Braemar Operasyonu sırasında, Küba halkının birçok niteliğine, insani ilkelerine, nezaketine ve çalışkan tutumuna tanık oldum; ülkeye geldiğimden beri tanıdığım ve sevdiğim Küba karakterinin yüzleri” ifadelerini kullandı.

Küba, Covid-19 salgını sırasında uluslararası dayanışma çabaları nedeniyle uluslararası övgü kazandı ve uzun süredir devam eden tıbbi enternasyonalizm politikasının bir parçası olarak yurtdışında 800’den fazla doktoru çeşitli ülkelere gönderdi.

Küba halen, en büyük komşusu olan ABD’den gelen ve tıbbi malzemeler dahil ihracatı kısıtlayan bir Soğuk Savaş dönemi ambargosuna maruz kalıyor.