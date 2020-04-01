“Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım, izinsiz kampanya yürütülemez”
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla il başkanlarına seslendi.
Erdoğan, yardım kampanyası tartışmalarıyla ilgili olarak “Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur” ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları söyledi:
“Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir.
Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer duymuyorsa milletimiz vakti geldiğinde onlara cevabı verir. İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmiyor.
Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi.
Ülkemiz son 7 yılda nice saldırılara göğüs gerdi, inşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız.”
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