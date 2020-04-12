GündemManşetPolitikaSon Dakika

Muharrem İnce: Tam bir saray tiyatrosu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesine Muharrem İnce tepki gösterdi.

NationalTurk 13/04/2020
0 102

Gelişmeleri Twitter hesabından yorumlayan Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

“Sadece 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağı henüz başlamamışken süreç Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yürüyordu, sonra milleti sokağa dökünce İçişleri Bakanı sorumluluk “şahsımın” diyerek istifa etti. Şimdi ise istifası kabul edilmedi. Tam bir saray tiyatrosu.”

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı