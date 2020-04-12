Muharrem İnce: Tam bir saray tiyatrosu

Gelişmeleri Twitter hesabından yorumlayan Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

“Sadece 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağı henüz başlamamışken süreç Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yürüyordu, sonra milleti sokağa dökünce İçişleri Bakanı sorumluluk “şahsımın” diyerek istifa etti. Şimdi ise istifası kabul edilmedi. Tam bir saray tiyatrosu.”