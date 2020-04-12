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Muharrem İnce: Tam bir saray tiyatrosu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesine Muharrem İnce tepki gösterdi.
Gelişmeleri Twitter hesabından yorumlayan Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:
“Sadece 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağı henüz başlamamışken süreç Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yürüyordu, sonra milleti sokağa dökünce İçişleri Bakanı sorumluluk “şahsımın” diyerek istifa etti. Şimdi ise istifası kabul edilmedi. Tam bir saray tiyatrosu.”
Sadece 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağı henüz başlamamışken süreç Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yürüyordu, sonra milleti sokağa dökünce İçişleri Bakanı sorumluluk “şahsımın” diyerek istifa etti. Şimdi ise istifası kabul edilmedi. Tam bir saray tiyatrosu.
— Muharrem İNCE (@vekilince) April 12, 2020
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