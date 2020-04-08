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Muharrem İnce’den Erdoğan’a: 7 maaşınla hediye edemeyeceğine göre…

CHP’li Muharrem İnce, vatandaşların evlerine gönderilen maske ve kolonya üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer almasını sosyal medya hesabından eleştirdi.

NationalTurk 08/04/2020
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Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü evlerinden çıkamayan vatandaşlara maske ve kolonyanın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir mektubu ulaştırılıyor.

CHP’li Muharrem İnce, kolonya ve maskelerin üzerinde Erdoğan’ın adının yazılı olmasına tepki gösterdi.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

“7 maaşınla 65 yaş ve üstü 7.5 milyon vatandaşımıza maske ve kolonya hediye edemeyeceğine göre parti genel başkanı olarak şahsının hediyesi gibi davranmayacaksın. Bu kolonya ve maske ‘şahsım’ın değil, devletimizin, milletimizin hediyesidir, milletimizin vergileriyle alınmıştır.”

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